Trabzonsporlu taraftar hayatını kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında bordo-mavili takımın 13. dakikada Edin Visca'nın ayağından bulduğu ilk golün ardından maraton tribünde karşılaşmayı izleyen Eyüp Yusuf (45) isimli şahıs golün heyecanına dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Hemen ambulans ile yakındaki hastaneye kaldırılan Eyüp Yusuf burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yusuf'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu akşam kendi evimizde oynadığımız İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk devresinde tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yusuf’un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz."