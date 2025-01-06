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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kulübe ve şehre yönelik destekleri için teşekkür mesajı yayımlandı. Doğan, "Daha önceden görüşmelerine başladığımız dev markalarla iş birlikleri için hızlıca aksiyon alabileceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:52 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:52
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        Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün partisinin ilk kongresi için geldiği Trabzon’da yaptığı konuşmada bordo-mavili kulüp için açıkladığı desteklerden ötürü teşekkür etti.

        Başkan Doğan teşekkür mesajında, Trabzonspor Kulübü’nün gelecek yıllarına damga vuracak projelerden birisi olarak nitelendirilen Akyazı’da yer alan 177 bin metrekarelik arazinin kulübe tahsis edilmesinin, bordo-mavili camiayı yarınlara çok daha güçlü taşıyacağını ifade etti.

        "DEV MARKALARLA İŞ BİRLİKLERİ İÇİN HIZLICA AKSİYON ALABİLECEĞİZ"

        Doğan açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a kulübümüze ve şehrimize yönelik kıymetli destekleri için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Trabzonspor Kulübü'nün gelecek yıllarına damga vuracak projelerinden biri için Akyazı'da yer alan 177 bin metrekarelik arazinin kulübümüze tahsis edilmesi bizi mutlu yarınlara çok daha güçlü taşıyacak. Ayrıca; Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi, Papara Park bünyesindeki ticari ünite ve bölümlerin kulübümüze tahsis edilmesi de gelir getirici büyük projeleri hızlıca hayata geçirmemizi sağlayacak. Bu kapsamda daha önceden görüşmelerine başladığımız dev markalarla iş birlikleri için hızlıca aksiyon alabileceğiz. Trabzonspor camiası olarak, bu önemli adımların kulübümüze ve Türk futboluna katacağı değerin farkındayız. Bizlere duyulan bu güven ve destek sayesinde hem şehrimize hem de ülke futboluna katkılarımızı her geçen gün artırarak devam ettirmekte kararlıyız. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na; Trabzon milletvekillerimiz; Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın'a; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e bir kez daha şükranlarımızı ifade ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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