Trabzonspor galibiyete hasret!

Trabzonspor’da deplasman galibiyet hasreti 8’e çıktı. 2024-25 sezonunda geride kalan 16 hafta itibariyle henüz deplasman galibiyeti bulunmayan bordo-mavililerde adeta kan kaybı yaşanıyor.

Galatasaray’la deplasmanda oynadığı maçta mağlup durumdan öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan bordo-mavililer son dakikada yediği golle sahadan mağlup ayrılarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

Trabzonspor’da taraftarlar takımlarının Galatasaray karşısında ortaya koyduğu oyundan memnun kalırken galibiyet elde edememesinden ise büyük üzüntü yaşadı.

Süper Lig’de 16’ncı hafta geride kalırken 16 puanla 15’inci sırada yer alan Karadeniz ekibinin, yarının bitimine 3 hafta kala sadece 3 galibiyeti bulunuyor.

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Öte yandan, teknik direktör Şenol Güneş de bordo-mavili takımda bu sezon kariyerinde ilklere imza atıyor. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'a konuk olduğu son 4 Süper Lig maçını kaybederken, bu deplasmanda ilk kez üst üste 4 mağlubiyet yaşadı (Trabzonspor ile 1, Beşiktaş ile 3 kez).

Karşılaşmada bordo-mavili takım adına 2 gol kaydeden Ozan Tufan ise Kasım 2020'den (Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında 2 gol attı.