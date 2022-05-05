Trabzonspor'un muhtemel rakipleri!

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Bordo-mavili temsilcimiz, Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan değil play-off'tan katılacak. Trabzonspor turu geçerse grup aşamasına katılmaya hak kazanacak, elenirse Avrupa Ligi'ne gidecek. Trabzon'un rakibi, 1 Ağustos'ta belirlenecek.

Play-off'ta muhtemel rakipler ise şöyle:

Olympiakos (Yunanistan)

Karabağ (Azerbaycan)

Malmö (İsveç)

Ludogorets (Bulgaristan)

Sheriff (Moldova)

Bodo Glimt (Norveç)

Ferencvaros (Macaristan)

S. Bratislava (Slovakya)

Helsinki (Finlandiya)

TNS (Galler)

Zalgiris (Litvanya)

L. Red (Cebelitarık)

Zürih (İsviçre)

Maccabi Haifa (İsrail)

Apollon (Rum Kesimi)