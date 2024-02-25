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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Hedeflerimize doğru ilerliyoruz - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Hedeflerimize doğru ilerliyoruz

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adana Demirspor maçının ardından her geçen hafta oyun kalitesini yukarıya doğru çektiklerini belirterek, hedeflerine doğru ilerlediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 20:05 Güncelleme: 25.02.2024 - 20:05
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        "Hedeflerimize doğru ilerliyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile evinde karşılaştığı maçı 1-0'lık skorla kazanan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, galibiyetin ardından her geçen hafta oyun kalitesini yukarıya doğru çektiklerini belirtti.

        "İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR SÜREÇ YAŞADIK"

        Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Ligde gol yemeden alınan 9 puan var. Oyun kalitesinin yükseldiği bir süreci yaşıyoruz. Beşiktaş maçında Afrika Kupası'nda olan oyuncularımızdan bazılarının gelmesi, sakatlıktan çıkanlar veya bizden transfer olup ayrılanlar. 1.5 aylık süreçte inişleri çıkışları yaşadık ve arkasından da oyuncuların gelmesiyle beraber oyun kalitesinin yukarıya çıktığı bir süreci yaşıyoruz. Müsabakanın ilk yarısında harika bir oyun oynadık. Çalıştığımız tüm pozisyonları uygulamaya çalıştık. İlk yarıda 3-0 içeriye de girebilirdik. Burada biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrarlar yapmamız gerekiyor. Bu tür durumlarda rakipler her an devreye girebilir. Oyuncularım oyun disiplinine sadık kalarak oyunun içinde kalmaya çalıştılar. İyi bir örnek gösteriyorlar. Kafalarını kaldırıp hedeflediğimiz yere doğru gitmemize katkıda bulunuyorlar "ifadelerini kullandı.

        "UMUT GÜNEŞ İYİ BİR PROFESYONEL"

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Umut Güneş'e ayrı bir parantez açarak şu ifadeleri kullandı: "Biz onun için doğru zamanı bulmaya çalışıyorduk. Bir kaç haftadır baktığımızda takıma katkı verme anlamında önemli işler yapıyor. İyi bir profesyonellik örneği gösteriyor. Onun için ona teşekkür ediyorum. Diğerlerinin de katkılarını bekliyoruz, buna da inanıyorum. Destek olan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelmeyen taraftarlarımızı da kupada karşılaşacağımız Başakşehir müsabakasına bekliyoruz. Onların desteğiyle yarı final yolunu açmak istiyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var" diyerek sözlerini tamamladı.

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