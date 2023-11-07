Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Fenerbahçe dosyasını kapattık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde süren Konyaspor maçı hazırlıkları sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bu hafta buradayız. Dün son toplantımızı yaptık. Fenerbahçe dosyasını kapattık. Geçen haftayı kapattık. Geri bildirimini yaptık. Konsantrasyonumuzu Konyaspor'a odakladık. Bu süreçte yakaladığımız enerji, onu Konyaspor maçına yansıtmak bütün isteğimiz arzumuz" dedi.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Avcı, "Bunu yansıtabilmek için bütün motivasyonumuz, cuma günü taraftarlarımızın stadyumu tam doldurması. Onlar olduğu sürece hep daha iyisini, çok daha iyisini yapıyoruz. Geçen hafta yoktular ama her yerde bizle beraber olduklarının enerjisini hissedebiliyorduk. Ama bugün artık fiilen bizimle olmalarını ve canlı şekilde enerjilerini verebilmelerini, milli takım arasına girerken yakaladığımız bu ivmeyi daha iyiye çekmektir bütün arzumuz, isteğimiz. Güzel bir cuma akşamı yine hep beraber, taraftarımızla beraber daha iyi oyun, daha iyi bir mücadele Trabzon'a yakışır. Baskılı oynayan, sayısal olarak rakipten daha fazla her yerde bulunan bir takım olmak istiyoruz. Umarım bunun karşılığını alarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kazım Koyuncu'nun doğum gününü de kutlayan Abdullah Avcı, "Bir de bugün denk geldi. Kazım Koyuncu'nun doğum günü. Tanışmak kısmet olmadı ama şarkılarını dinledim. Trabzon'a veda ederken de onun şarkısıyla veda etmiştim. Nur içinde yatsın, onu da bugün hatırlamış olalım, aklıma geldi" şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adamın açıklamalarının ardından Trabzonspor antrenmanının ilk 30 dakikasını basın mensuplarına açtı. Bordo-mavililer, idmana hafif tempolu koşu ile başlarken, koordinasyon çalışması ve taktik çalışması ile devam etti. Antrenmanda 7 oyuncu takımla birlikte çalışmalara katılmadı. Teklic; sağ kasık bölgesinde kas yaralanması, Umut Bozok; sol kasık bölgesinde kas spazmı, Eren Elmalı; sağ alt adalede kas spazmı, Kourbelis; sağ arka adalesinde ağrı nedeniyle tedbir amaçlı ve Fountas de sağ dizinde ağrı nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadı.

Rehabilitasyonu devam eden Orsic de idmana katılmazken, Hüseyin Türkmen ise bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.