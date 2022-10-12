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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Sitem değil, ricaydı - Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Sitem değil, ricaydı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam (13 Ekim) oynayacakları Monaco maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tribün desteğinin önemine değinen deneyimli teknik adam, Kasımpaşa maçının ardından bordo-mavili taraftarlar hakkında sarf ettiği sözlere açıklık getirdi.

12.10.2022 - 18:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü haftasında sahasında Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, iç sahadaki iki maçlarını kazanmaları halinde gruptan çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

  • Avcı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Umut Bozok ile basın toplantısı düzenledi.

    Bordo-mavili takımın teknik adamı, geçen hafta Monaco karşısında oyunun başında kırmızı kart görerek beklenmedik bir senaryo ile karşılaştıklarını belirterek, "Oyunun 85 dakikalık bölümünü bu seviyede eksik oynamak bizi hem fiziksel ve zihinsel yordu. Yarın oyun 11'e 11 başlayacak. Özellikle 3 tane müsabaka oynadık Avrupa Ligi'nde, üçünde de kırmızı kart oldu. İki tane rakibe olmuştu, bir tane bizim lehimize olmuştu. Burada daha hassas ve daha dikkatli davranmamız gerekiyor." dedi.

  • Monaco'nun kendi ligindeki çıkışının da devam ettiğini kaydeden Avcı, şöyle devam etti:

    "Deplasmanda kazandı. Bu liglerin standart ve kaliteli takımı. Formasyonlarını son müsabakalarda 4-4-2 düzeyinde devam ediyorlar. Biz diğer formasyonlara da görsellerle hazırlandık. Grupta iki tane 6, iki tane 3 puan var. Herkes çıkabilir. Dışında da kalabilir. Yarınki müsabakada taraftarımızın bize vereceği destekle beraber rakibi hem oyun hem de taraftar olarak baskı altına almak önemli. Çünkü taraftarımızla geçen sene birçok şeyi gerçekleştirdik. Onların rakibe baskısı bize pozitif destekleri olacağına son derece inancım fazla, beraber büyüyoruz çünkü. Grubun önemli maçlarından bir tanesini kendi taraftarımızın önünde kazanarak bir avantaj sağlamayı hedefliyoruz."

  • "BEŞİKTAŞ MAÇI FİNAL DEĞİL"

    Avcı, "Yarın Gbamin sahada olacak mı ve hafta sonu oynanacak Beşiktaş müsabakası için rotasyon yapmayı planlıyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Bir sonraki maçı düşünmüyoruz. Öncelikle sıradaki maç en değerli maç. 10. haftada biz Beşiktaş ile bir final maçı oynamıyoruz. Lig müsabakası oynuyoruz. Öncelikle yarınki maç gruptan çıkmak için önemli. Oyuncularımız şu an ölçümde ve buradan çıktıktan sonra antrenmana gideceğiz ve planlama yapacağız. Gbamin'in geçen haftaki performansı iyiydi. Sonuçları alalım ama oynama ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim." yanıtını verdi.

  • Kasımpaşa maçının ardından özeleştiri yapacaklarına ilişkin açıklamaları hatırlatılan Avcı, şunları söyledi:

    "Eleştiri bizim işimiz. Hayat da futbol da her zaman olumlu gitmiyor. Bu gidişatla bu süreçte neler yapabiliriz? Bu bazen fiziksel, bazen taktiksel, bazen bire bir iletişimle, esas olan bunun zihin tarafı daha önemli. Futbol takımlarında alacağın sonuçlar bu durumu daha yukarı çeker. İletişimle doğruları bulmak, eksik neleri yapıyoruz bunları tespit ederek daha iyi hale nasıl gelebiliriz, onun için çalışıyoruz. Birçok şey anlatılabilir bu geçiş süreciyle ilgili. Bu bir savunma değil, bir öz eleştiri yapıp içinde neleri çıkartıyoruz. Bunları yapıyoruz. Olumlu gidiyor. İyi bir fırsat var yarın önümüzde. İştahımızı ve hızımızı, konsantrasyonumuzu artırarak devam etmemiz gerekiyor. Kadro belli zaten, çok rotasyon yapamıyorum zaten büyük bir sürpriz olmaz. Gomez cezalı, Fransa takımı olduğu için yarınki maçı Umut'a bıraktık. Umut'la başlayacağız."

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