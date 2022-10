Avcı, şu anda Monaco maçını düşündüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle en değerli maç önünde oynayacağın maçtır. Onun için Beşiktaş maçının biz B'sini bile telaffuz etmedik şu ana kadar. Yarınki maça hazırlanıyoruz. Grupta her şey her an değişebiliyor. İlk iki Avrupa'da başka bir formasyonda devam ediyor. Üçüncü olursan başka bir formasyonda devam ediyorsun. Buradaki temel amacımız yarın kazanmak. Yarın kazandıktan sonra resim biraz daha ortaya net çıkacak. İçerdeki iki tane maçımızı kazanırsak ben gruptan çıkma ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Önümüzde bu fırsat da var. Kalitemiz de var ama öncelikle yarını kazanalım, cebimize koyalım. Grup maçları ortaya çıksın. Daha net bir şekilde onun üzerinden konuşabiliriz."