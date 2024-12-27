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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, son 10 yılda böylesini görmedi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, son 10 yılda böylesini görmedi!

        Süper Lig'de 2024-25 sezonunda 17'nci hafta geride kalırken, 19 puanla 13'üncü sırada yer alan Trabzonspor, son 10 yılın en düşük performanslı dönemini yaşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:06 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:06
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        Trabzonspor, son 10 yılda böylesini görmedi!
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        Puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Karadeniz ekibi, son 10 yılda en az puan topladığı dönemi bu sezon yaşaması dikkatleri çekiyor. Süper Lig’de 17’nci haftalar itibariyle son 10 yılda en düşük puanda kaldığı sezonu yaşayan bordo-mavililer, ilk yarının bitimine 2 hafta kala 19 puanla 13’üncü sırada yer aldı. Trabzonspor, son 10 yılın en iyi 17’nci haftasını, şampiyon olduğu sezon olan 2021-22 sezonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 42 puan toplayarak 1’inci sırada geçirmişti. Bordo-mavililer bu sezon ayrıca son 10 yılda 17’nci haftalar itibariyle 20 puanın altında kaldığı sezonu geçiriyor.

        SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SIRALAMASI

        Karadeniz ekibi, 2015-16 sezonunda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 24 puan toplayarak 9’uncu sırada, 2016-17 sezonunda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 12’nci sırada, 2017-18 sezonunda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 7’nci sırada, 2018-19 sezonunda 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 3’üncü sırada, 2019-20 sezonunda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 3’üncü sırada, 2020-21 sezonunda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle 7’nci sırada, 2021-22 sezonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 1’inci sırada, 2022-23 sezonunda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5’inci sırada, 2023-24 sezonunda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 3’üncü sırada, 2024-25 sezonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyetle 19 puan toplayarak 13’üncü sırada yer aldı.

        TRABZONSPOR DEPLASMANLARDA KAYIP

        Öte yandan istatistiklerde en düşük performanslı dönemini yaşayan Trabzonspor’un bu sezon geride kalan haftalar itibariyle henüz deplasman galibiyeti de bulunmuyor. Karadeniz ekibi, bu yönüyle de son 10 yılda 17 haftalar itibariyle deplasman galibiyeti bulunmayan ilk sezonu yaşıyor.

        Bordo-mavili takım 2015-16 sezonu 17’nci hafta itibariyle deplasman maçlarında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet, 2016-17 sezonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet, 2017-18 sezonunda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet, 2018-19 sezonunda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet, 2019-20 sezonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet, 2020-21 sezonunda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet, 2021-22 sezonunda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 2022-23 sezonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet, 2023-24 sezonunda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

        Trabzonspor'un 2024-25 sezonunda geride kalan 17 hafta itibariyle çıktığı 8 deplasman maçında 4 beraberlik (Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Hatayspor), 4 mağlubiyeti (Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray) bulunurken, henüz galibiyet elde edemedi.

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