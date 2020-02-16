Süper Lig'in 22. haftasındaki kritik mücadelede Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşılaşıyor... Ligde bir maç eksiğiyle 41 puanı bulunan bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmesi halinde, Beşiktaş galibiyetiyle puanını 43'e yükselterek ilk sıraya yükselen Başakşehir'den liderliği devralacak. 42 puanlı Sivasspor ise kazanması halinde 22. haftayı da lider tamamlayacak.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapatacak. Trabzonspor, ligin 8. haftasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapayamamıştı. Aytemiz Alanyaspor, haftayı 17 puanla lider, Trabzonspor ise 15 puanla 2. sırada tamamlamıştı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

EN SON 2010-2011 SEZONU

Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider kapamıştı. Bordo-mavililer, 22 Nisan 2011'de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Karadeniz ekibi, daha sonraki 9 sezonda haftayı lider kapayamadı.

28. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 27 maçta Demir Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor´un ise 13 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 6 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 70 gol kez gol sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip 27 maçta rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 40 gol gördü.

SİVASSPOR'DA 4 EKSİK

Karşılaşma öncesi Sivasspor’da eksikler dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan 4 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları süren Kone, Emre Kılınç, Skuletic ve Barış Yardımcı Trabzonspor karşısında forma şansı bulamayacak.

ÇALIMBAY'IN TRABZON ŞANSSIZLIĞI

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’de teknik direktör olarak Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son üç maçın 2’sini kazanırken, 1’inden de mağlubiyetle ayrıldı. Çalımbay daha önceki 9 maçta ise rakibi karşısında 1 kez galibiyet, 8 kez de mağlubiyet almıştı.