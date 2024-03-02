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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda, Mahmut Ören başkan seçildi - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda, Mahmut Ören başkan seçildi

        Trabzonspor Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda Mahmut Ören, yeni divan başkanı seçildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 18:01 Güncelleme: 02.03.2024 - 18:01
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        Trabzonspor'da yeni Divan Başkanı belli oldu
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Trabzonspor 55. Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda oy kullanma hakkı bulunan 2 bin 90 üyeden bin 166'sı oy kullandı.

        Kullanılan oyların hepsinin geçerli olduğu seçimlerde 653 oy alan Mahmut Ören, yeni divan kurulu başkanı oldu. Diğer adaylar Hayrettin Hacısalihoğlu 278 ve Emin Kahraman da 233 oy aldı.

        Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören, sorumluluk bilincinde olduklarını belirterek, "Her zaman kulübün yanında olacağız. Divan kurulu olarak şeffaf bir yönetim olacağımızın sözünü veriyorum. Beni ve arkadaşlarımı tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Trabzonspor her şeyin üstündedir. Her yerde her şartta her zaman Trabzonspor" ifadelerini kullandı.

        Genel kurul, üç adayın da birlikte fotoğraf vermesinin ardından sona erdi.

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