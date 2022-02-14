Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'u sahasında 2-1 yenerek puanını 60'a yükselten lider Trabzonspor, 25. hafta itibarıyla tarihinde en yüksek ikinci puanını elde ettiği sezonu yaşıyor.
Ligde 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 25. haftasında topladığı 61 puan ile en iyi derecesini elde etti.
Son 26 sezonun en fazla puanını bu sezon alma başarısı gösteren Karadeniz ekibinin rekor yılıyla arasında sadece 1 fark bulunuyor. Karadeniz ekibi, 82 puan ile son yıllarda başarılı olduğu 2010-2011 sezonunun 25. haftasında 57 puan elde etmişti.
AVCI İLE 57 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçen sezonun 8. haftasında takımın başına getirilmesinin ardından başarılı performans gösterdi.
Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 57 lig maçında 36 galibiyet, 17 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak rakiplerine fazla geçit vermedi.
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2,19 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.
SAHASINDA 342 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
Trabzonspor, sahasındaki 342 günlük yenilmezlik serisini sürdürdü.
Geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybeden bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 19 iç saha karşılaşmasında 13 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
17 HAFTADIR LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR
İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, ligde 17 haftadır liderliğini sürdürüyor.
Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, her geçen hafta rakipleriyle puan farkını açarak konumunu korumayı başardı.
Trabzonspor, ligin 25. haftası sonunda 60 puanla liderlik koltuğunda yer alırken en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un ise bir maç eksiğiyle 48 puanı bulunuyor.
Ligde 17 haftadır liderliğini sürdürme başarısı gösteren Trabzonspor, geride kalan 13 haftalık bölümde de bu avantajını koruyarak mutlu sona ulaşmanın planlarını yapıyor.
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