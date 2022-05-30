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Trabzonspor, Nwakaeme´yi gözden çıkardı

Trabzonspor, yarın sözleşmesinin son günü olan Antony Nwakaeme ile talep ettiği rakamda uzlaşılamaması nedeniyle yeni oyuncu arayışlarına girdi

30.05.2022 - 13:37 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor, Nwakaeme´yi gözden çıkardı
DHA

Bordo-mavililer, gelecek sezon planlamalarına başlarken, oyuncusu Antony Nwakaeme ile masaya oturdu. 2019 yılında sözleşmesi uzatılan ve yarın kontratının süresi dolacak olan 33 yaşındaki oyuncu, bordo mavili kulübün sunduğu opsiyonlu olarak 2 yıllık sözleşmenin 3 yıla uzatılarak ücretinin artırılmasını istedi.

3 BUÇUK MİLYON EURO İSTEDİ

Hakkında transfer iddiaları ortaya atılması üzerine kulüpte kalmak istediğini açıklayan oyuncu, Trabzonspor yönetiminden senelik 3 milyon 500 bin Euro talep etti. Uzatılan sözleşmesiyle birlikte sezon başına 1 buçuk milyon Euro garanti ücret ödenen oyuncuya son teklif olarak Marek Hamsik´e verilen ücret olan 1 buçuk milyon Euro garanti ücret ile bonuslar ve imza parası dahil toplam 2 milyon Euro´luk anlaşma sunuldu.

TRABZONSPOR MASADAN KALKTI

Trabzonspor yönetimi, Nwakaeme´nin teklifi geri çevirmesi ve taleplerinde ısrar etmesi üzerine masadan kalktı. Uzlaşma sağlanamayan oyuncuyu gözden çıkaran bordo mavili kulüp, Nwakaeme´nin yerine yeni oyuncu arayışlarına girdi.

YENİ SEZON NWAKAEME´SİZ ŞEKİLLENİYOR

Nijeryalı oyuncuya yeni teklif sunmama kararı aldığı öğrenilirken, bordo mavili kulüp, Şampiyonlar Ligi ve gelecek sezon planlamalarını Nwakaeme´siz olarak şekillendiriyor. Nwakaeme konusunda her iki tarafın da geri adım atmaması halinde oyuncuyla yollar ayrılacak. Futbolcunun sunulan teklifi revize edilmeden kabul etmesi halinde Nwakaeme takımda kalacak.

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