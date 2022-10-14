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Trabzonspor - Monaco maçının yazar yorumları

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Monaco karşısında tarihi bir galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, H Grubu 4. maçında ağırladığı Fransız ekibini 4-0'lık skorla adeta dağıtarak puanını 6'ya çıkardı ve averajla ikinci sıraya tırmandı. Spor yazarları Trabzonspor - Monaco maçını yorumladı

14.10.2022 - 10:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • CEMAL ERSEN: Monaco’yu Trabzon’a geldiğine pişman etti adeta. Altını çizmem gereken bir konu da, Trabzonspor’un dün gece sergilediği takım savunması. Müthiş bir dayanışma vardı. Herkes görevini eksiksiz yaptı. Bana “takımın yıldızı kim” diye sorsalar; kimseyi ayıramam, hepsi derim. 

  • İllaki yıldız istiyorsanız, “başarının mimarı Abdullah Avcı’dır” derim. Bu skor bordo-mavili ekibi ligde de motive edecektir kuşkusuz. Futbolu çok bilenler değil, futbolun hangi koşullarda oynandığını anlayanlara mesajdır dün geceki skor. Az susun, haddinizi bilin. 

  • REHA KAPSAL: Trabzonspor adına yüksek konsantrasyon, istek, coşkuyla sezon başından beri fazla gösterilmeyen kazanma tutkusuyla hak edip alınan bu galibiyet, üç puandan da fazlasıydı. 

  • Bunun yansıması, bundan sonraki lig ve Avrupa macerasında bordomavililerin saha içi performansını yalnız oyun olarak değil, daha fazla takım olmaları, hedefe ve başarıya ulaşmaları açısından da çok önemliydi. Futbolda yaşadığınız iniş-çıkışlar sizi daha hızlı hedefe götürür. Trabzonspor da Monaco galibiyetiyle bu hızlı hedefin ilk adımı atmış oldu. 

  • AKSAL YAVUZ: Trabzon’da aniden çıkan, şiddetini her geçen dakika artıran fırtına, harika oyunla karışık gol yağışı küresel ısınmadan kaynaklı değildi; Avcı’nın öğrencilerinin Monaco kalesine yolladığı füzelerindendi! 

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