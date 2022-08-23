Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Ülkemizi bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen bordo mavililer, rakibini farklı mağlup etmesi halinde adını gruplara yazdıracak. Peki, Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?