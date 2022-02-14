AHMET ÇAKAR: Bu sene o sene oldu. 12 puan fark... Her ne kadar Konyaspor'un bir maçı eksik olsa da Trabzonspor çok uzun yıllar sonra anasının ak sütü gibi hak ettiği bir şampiyonluğu almak için geri sayımda. Oyuncu kalitesi çok önemli. Cornelius'un soldan topu alışı, yaklaşık 35-40 metreden ortaya çıkarışı, son haftaların en büyük golcüsü Visca'nın topu çekip vurması buram buram kalite kokuyor.