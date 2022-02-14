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Trabzonspor Konyaspor maçı yazar yorumları: Türkiye'nin Totti'si

Trabzonspor - Konyaspor maçının yazar yorumları

Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında en yakın takipçisi Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. 18. galibiyetini alan Fırtına 60 puanla bir maçı eksik Konyaspor'un 12 puan önüne geçti. Bordo-mavililere 3 puanı getiren golleri ise Edin Visca kaydetti. Spor yazarları Trabzonspor - Konyaspor maçını yorumladı

14.02.2022 - 10:32 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE: Visca'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Süper Lig’in Totti’si gibi görüyordum ben onu. Nasıl Totti pekalâ çok daha zengin takımlarda oynayıp, çok daha büyük maaşlar kazanabilecekken Roma’da kalıp tek bir Serie A şampiyonluğuyla yetindi; Visca’nın da öyküsü biraz öyleydi aslında. 

  • Ama 2022’nin başında değişti bu hikâye: Visca’nın Trabzon’a geçişi, adeta Totti’nin Juventus’a geçmesi gibi bir etki yaptı Süper Lig’e. Son üç maçtaki üç galibiyetin, şampiyonluk yolunda çok kritik Galatasaray ve Konya zaferlerinin aslan payını sırtladı Visca.

  • ERMAN TOROĞLU: Lig yarışını 400 metre atletizm koşusu gibi düşünürsek, Trabzonspor, son 100 metreye müthiş önde girdi. Bundan sonra daha az gergin maçlar oynayacak. Abdullah Avcı'yı 1.5 yıldır ilk defa bu kadar gergin gördüm. 

  • İlhan Palut'un maç sonu kırmızı kart görecek kadar itiraz etmesini anlayamadım. Senin takımın az da olsa hâlâ yarışın içinde. Bir teknik adam takımını yalnız bırakmamalı. İki takım futbolcularının da enerjilerine ve ayaklarına sağlık. 

  • AHMET ÇAKAR: Bu sene o sene oldu. 12 puan fark... Her ne kadar Konyaspor'un bir maçı eksik olsa da Trabzonspor çok uzun yıllar sonra anasının ak sütü gibi hak ettiği bir şampiyonluğu almak için geri sayımda. Oyuncu kalitesi çok önemli. Cornelius'un soldan topu alışı, yaklaşık 35-40 metreden ortaya çıkarışı, son haftaların en büyük golcüsü Visca'nın topu çekip vurması buram buram kalite kokuyor. 

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