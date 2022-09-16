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Trabzonspor - Kızılyıldız maçının yazar yorumları

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Spor yazarları Trabzonspor - Kızılyıldız maçını yorumladı

16.09.2022 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • CEMAL ERSEN: Futbolcu yetenekli olabilir. Lakin üzerine zekanızı da katıyorsanız fark yaratırsınız. Trabzonspor’un şansı bu kalitede isimleri kadrosunda barındırması. Can pazarında oyuna yapılan müdahaleler hayati değer taşır. 

  • Avcı 61. dakikada Abdükadir ve Bardhi’yi alarak gevşeyen orta alanı diri tutmmaktı hedef. Bazen eleştirsem de, teknik direktör aklına saygısızlık etmem. 

  • Avcı’nın müdahaleleri yerinde oldu. Trezeguet’in golüyle “iş bitti” derken, yine bir son dakika sayısı herkesi strese soktu. Bu kötü alışkanlığa da çözüm bulmak gerek. Trabzonspor ve Avcı çok kritik bir eşiği aştı. 

  • Avrupa’da devam etmek, lig için de moral olacaktır. Sabırsız bir futbol kültürümüz ve balık hafızamız var. Dünün üç kupalı takımı kim? Maraton bu; önemli olan ipi göğüslemek değil mi? Yarış bitmeden en sevdiğine çelme takmak niye? Ya haklı çıkarsınız, ya utanırsınız. Hangisini tercih edersiniz? 

  • AKSAL YAVUZ: Avrupa’da yoluna devam etme, Süper Lig’de hafta sonu oynayacakları Gaziantep maçı öncesi silkinip kendine gelme maçında öyle bir Hamsik izledik ki; anlatmaya kelime yetmez, zaten yerimiz de yetmez. Biz yine de birkaç kelimeyle özetlemeye çalışalım; oynadı, oynattı, yönetti, yönlendirdi, oyun geçişlerinde başrol oynadı, yetmezmiş gibi golünü de attı Trabzonspor’un lideri. 

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