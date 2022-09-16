Avrupa’da devam etmek, lig için de moral olacaktır. Sabırsız bir futbol kültürümüz ve balık hafızamız var. Dünün üç kupalı takımı kim? Maraton bu; önemli olan ipi göğüslemek değil mi? Yarış bitmeden en sevdiğine çelme takmak niye? Ya haklı çıkarsınız, ya utanırsınız. Hangisini tercih edersiniz?