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Trabzonspor Kızılyıldız maçı saat kaçta, ne zaman? Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, sahasında güçlü Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Grubundaki ilk puanlarına kavuşmak isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Peki, bordo mavili taraftarların merakla beklediği Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

15.09.2022 - 09:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Trabzonspor Kızılyıldız maçı için beklenen gün geldi çattı. Lig ve Avrupa'da sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Trabzonspor, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı mağlup edip çıkışa geçmek istiyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele öncesi maçın saati, yayıncı kuruluşu ve bilet fiyatları ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

  • TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN?

    Trabzonspor Kızılyıldız maçı Avrupa Ligi H Grubu maçı ise 15 Eylül Perşembe günü saat saat 19:45'de oynanacak.

  • TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor Kızılyıldız maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

  • TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

    Muhammet Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, Djaniny.

  • TRABZONSPOR KIZILYILDIZ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Sırbistan temsilcisiyle Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerinin saat 11.00 itibarıyla satışa sunulduğu belirtildi.

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