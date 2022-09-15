Trabzonspor Kızılyıldız maçı için beklenen gün geldi çattı. Lig ve Avrupa'da sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Trabzonspor, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı mağlup edip çıkışa geçmek istiyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele öncesi maçın saati, yayıncı kuruluşu ve bilet fiyatları ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...