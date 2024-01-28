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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman? Trabzonspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trabzonspor, Türkiye'nin üst düzey futbol ligi olan Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında mücadele edeceği maç için heyecanla hazırlanıyor. Bu önemli karşılaşmada, Trabzonspor kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Taraftarlar, bu müsabakayı büyük bir ilgiyle takip ediyor. Stadyum atmosferinin yanı sıra maçın yayınlandığı platformlar üzerinden izlemek isteyenler bir hayli fazla. İşte maçın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:56
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        • 1

          Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma sporseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler nereden izleyebileceklerine dair bilgi arayışında. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? İşte detayları...

        • 2

          TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

          Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor rakibi Kasımpaşa ile Papara Park'ta karşılaşacak. Maç, 29 Ocak Pazartesi günü 20.00'de gerçekleşecek. İzlemek isteyen taraftarlar maçı beIN Sports ekranlarından takip edebilecek. Tugay Numanoğlu ile maçın hakemi olarak görev alacak.

        • 3

          TRABZONSPOR - KASIMPAŞA GEÇMİŞ MÜSABAKA SONUCU NEDİR?

          En son 1 Eylül 2023'te Recep Tayyip Erdoğan Stadında karşı karşıya gelen rakiplerin müsabakası Trabzonspor'un 5 gollük galibiyeti ile son bulmuştu. 5-1'lik bu maçtan sonra gözler 29 Ocak'ta oynanacak olan maça çevrildi.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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