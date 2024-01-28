Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma sporseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler nereden izleyebileceklerine dair bilgi arayışında. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? İşte detayları...