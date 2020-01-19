19 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. İki takım arasından ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.
TRABZONSPOR: 3 - KASIMPAŞA: 0
24' Sosa, 27' Sörloth, 29' Nwakaeme
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Medical Park
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 2
HAKEM: Zorbay Küçük
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, K. Ahmet, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir
KASIMPAŞA: Fatih, Doğucan, Brecka, Fernandes, Özgür, Tarkan, Aytaç, İlhan, Hajradinovic, Koita, Thiam Mame
TEKNİK DİREKTÖR: Tayfur Havutcu
ÇİMŞİR İLE LİGDE İLK KEZ
Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, ligin ikinci devresine de Kasımpaşa karşılaşmasıyla iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ligin ilk yarısını 32 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde üçüncü sırada kapatan Karadeniz ekibi, zirve mücadelesinde yara almak istemiyor. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor.
PAŞA'DA 4 EKSİK VAR
Ligin ilk yarısında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alıp 15 puan toplayan Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadrosunu yeni transferlerle takviye etti. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen lacivert-beyazlılarda sakatlıkları süren David Pavelka, Loret Sadiku, Ramazan Köse ve Yusuf Erdoğan'ın Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.
22. RANDEVU
Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 22. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 21 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 34 kez havalandırırken, Kasımpaşa 28 golle karşılık verdi.
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
İki takım arasında Trabzon'da oynanan 10 maçta ise bordo-mavililerin 6 galibiyeti bulunurken, Kasımpaşa'nın ise 2 galibiyeti bulunuyor. 2 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadılar. Karadeniz ekibi attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gördü.
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