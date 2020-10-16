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Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 25. randevuda

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.

16.10.2020 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 25. randevuda

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.

TRABZONSPOR, 10 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, ligde 10 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.

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