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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Trabzonspor ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda final için sahada! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda final için sahada!

        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe bu akşam saat 20.30'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Maçtan galip ayrılacak takım, 14 Mayıs'taki finalde Galatasaray'ın rakibi olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 10:02 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:02
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        • 1

          Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe, bu akşam saat 20.30'da Papara Park'ta mücadele edecek. ATV'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.

        • 2

          İki ekibin bu sezon ligde oynadıkları maçlarda Göztepe, evindeki müsabakayı 2-1 kazanırken, Trabzonspor da sahasında rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

        • 3

          Bordo-mavililer ile sarı-kırmızılılar arasında Trabzon'da oynanan 18 karşılaşmada ise Karadeniz ekibi 11 galibiyet elde ederken, İzmir temsilcisi de 3 defa kazandı. 4 maçta da taraflar 1'er puana razı oldu.

        • 4

          KUPADA 6. RANDEVU

          Trabzonspor ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 4 defa kazanırken, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. İlk eşleşme 1975-1976 sezonunda yarı finalinde gerçekleşti. Karadeniz ekibi, Göztepe'yi 3-2 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etti. 1984-1985 sezonunda dördüncü turda ilk müsabaka golsüz sona ererken, Trabzonspor rövanşı uzatmalarda 1-0 kazanarak tur atladı. 1999-2000 sezonunda ise üçüncü turda karşılaşan iki ekipten bordo-mavili ekip, sahadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

        • 5

          YARI FİNAL YOLLARI ZORLUYDU

          Trabzonspor, kupa serüvenine A Grubu'ndan başladı. Gruptaki ilk maçında Alanyaspor'u 3-0'la geçen bordo-mavililer, deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Çaykur Rizespor'u evinde 5-2 mağlup ederek gruptan çıkan Karadeniz ekibi, çeyrek finalde Bodrum FK'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

        • 6

          Göztepe ise kupaya 5. turda Bucaspor 1928'i 5-0 mağlup ederek başladı. B Grubu'nda Erzurumspor ve Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı ise 5-0 mağlup etti. Grubu averajla 2. sırada tamamlayan Göztepe, çeyrek finalde Beşiktaş'ı 3-1'le geçerek yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

        • 7

          FİNALDE RAKİP GALATASARAY

          Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının galibi finalde Galatasaray'ın rakibi olacak. Bordo-mavililer, finale çıkması halinde sarı-kırmızılı takım ile 4. kez final oynayacak. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan 3 final maçında İstanbul ekibi 2 kez, Karadeniz temsilcisi ise 1 kez kupa sevinci yaşadı.

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