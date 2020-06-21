Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren müsabakada Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşılaşacak. Süper Lig'in 28. haftasında maç fazlasıyla liderliği Medipol Başakşehir'e bırakan Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı maçta rakibini yenerek liderlik koltuğunu geri almak için mücadele edecek. 22 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak.
8. RANDEVU
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yarın yapacakları maçla birlikte 8. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 7 maçta ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Antalya temsilcisi 4 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maçı ise Trabzonspor kazandı, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 11 gol atarken bordo-mavililer ise 6 gol kaydetti. İki takım arasında bu sezon Trabzon'da oynanan maçı ise bordo-mavililer 1-0 kazanmıştı. Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda yenmesi halinde bir sezonda rakibini iki kez yenme başarısı göstermiş olacak.
ALANYA'DAKİ MAÇLAR
İki takım arasında Alanya'da oynanan 3 maçta ise ev sahibi takım 2, Trabzonspor ise 1 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer tek galibiyetini ise 24 Şubat 2018'de 2-1'lık skorla elde etti. Alanyaspor evinde attığı 5 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü.
NWAKAEME YOK, GUILHERME DÖNÜYOR
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile oynanan müsabakada sakatlanan Nwakaeme, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen ve cezasını Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile oynanan maçta çeken Brezilyalı oyuncu Guilherme ise Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in görev vermesi halinde Alanyaspor maçında forma giyebilecek.
SOSA BELİRSİZ
Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa'nın Alanyaspor maçında forma giyip giymeyeceği ise maç saati netlik kazanacak. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de Göztepe ve Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe maçlarında takımla birlikte yer almasına rağmen Arjantinli oyuncu forma giyememişti. Sosa'nın Alanya kadrosunda yer alması beklenirken, oynayıp oynamayacağı ise maç saatini belli olacak.
MUHTEMEL 11
Trabzonspor'un muhtemel 11'i ise şöyle:
"Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth"
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