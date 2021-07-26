Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor, sahaya Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme ve Djaniny ilk 11'i ile çıktı.

Kasımpaşa ise müsabakaya Harun Tekin, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest, Brecka, Ben Ouanes, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Travnik, Ahmet Emin Engin ve Umut Bozok 11'i ile başladı.

Lacivert-beyazlı takım, 6. dakikada öne geçti. Ahmet Engin'in soldan ortasında Umut Bozok'un ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

Trabzonspor, 23. dakikada beraberliği sağladı. Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde Nwakaeme'nin ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor'da Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan, Yunus Mallı, Faruk Can Genç, Flavio ve Murat Cem Akpınar oyuna dahil oldu. Kasımpaşa'da ise Loret Sadiku, Taha Veysel Kemendi, Yasin Dülger, Arda Bulut, Evren Elmalı, Valentin Eysseric ve Hasan Emre Yeşilyurt forma şansı buldu.

Müsabakanın 56. dakikasında Mortadha Ben Ouanes'in müdahalesi sonucunda Abdülkadir Ömür yerde kaldı. Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ben Ouanes'e sarı kartını gösterdi. Bu pozisyonun ardından 2 takımın yedek kulübesi arasında gerginlik yaşandı. Teknik heyet ve futbolcuların araya girmesinin ardından gerginlik büyümeden önlendi. Sedyeyle oyun alanının dışına taşınan Abdülkadir Ömür, maça devam edemedi.

Trabzonspor, 78. dakikada öne geçti. Yunus Mallı'nın savunmanın arkasına pasında Gervinho'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.