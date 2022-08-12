Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı önüne çıkacak.

Trabzonspor'un attığı gol Trezeguet'nin ofsaytta olması nedeniyle VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazanmadı.

Trabzonspor'un attığı gol Trezeguet'nin ofsaytta olması nedeniyle VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazanmadı.

Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren ve ligin ilk haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezona iyi başlayan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.