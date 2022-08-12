Hatayspor maçının 41. dakikasında yerde kalan Edin Visca için ambulans çağrıldı.

Sedyeyle ambulansa götürülen futbolcu taraftara eliyle "İyiyim" işareti yaparken tribünler Trabzonsporlu yıldızı alkışladı.

Yayıncı kuruluş muhabirinin aktardığına göre kolunda kırık şüphesi bulunan tecrübeli futbolcu hastaneye götürülecek.

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