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STAT: Medical Park

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Denswil, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Cornelius, Djaniny

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

HATAYSPOR: Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Diouf

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

LİDER YENİDEN ÇIKIŞ PEŞİNDE

Geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve ligde namağlup unvanı sona eren bordo-mavililer, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Ligde 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Karadeniz ekibi, 29 puanla 3. sırada yer alan rakibi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı amaçlıyor.

Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları sürüyor. Sakatlıkları düzelen ve dün takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür ve Djaniny'nin ise takımda yer alması bekleniyor.