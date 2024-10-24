Trabzonspor, Göztepe maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 10’uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.00’de yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından sprint çalışması gerçekleştirdi.

Savunma ve hücum çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

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Bordo-mavili takım, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayarak İzmir’e gidecek.