Trabzonspor golcüleriyle gülüyor

17 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yenen Trabzonspor'da galibiyeti getiren golleri kaydeden Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban, bordo-mavili takımın gol yükünü çekiyor.
Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, bu sezon ligde 17 maçta bin 425 dakika, kupada da 1 maçta 90 dakika olmak üzere toplam 18 maçta bin 515 dakika sahada kaldı. Golcü futbolcu ligde 9, kupada da 1 gol atmak üzere 10 gole ulaştı.
Rodallega, takımının bu sezon en skorer ismi olurken geçen sezondan da daha golcü performans gösterdi.
Geçen sezon ligde oynadığı 23 maçta 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, bu sezon Burak Yılmaz'ın yokluğunda 17 maçta bin 425 dakika oynadı ve 9 gol kaydetti.
Rodallega, 2016-2017 sezonunda devre arasında geldiği bordo-mavili takımda, ligi 6 golle tamamlamıştı.
> Kulübedeki golcü Ekuban
Trabzonspor'un Gana asıllı İtalyan oyuncusu Caleb Ekuban, 16 maçta 6 gol atarak Hugo Rodallega'yı takip etti.
Ekuban, ligde 12 maçta 205 dakika sahada kalırken 3 golünü de yedek kulübesinden oyuna girerek attı.
Golcü futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 355 dakika görev yaparak 3 gol attı. Rodallega, ligde takımının en golcü oyuncusu olarak öne çıkarken, Ekuban da kupada en fazla gol atan isim oldu.
Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan bir başka golcü oyuncu Burak Yılmaz da 7 lig maçında 5 kez rakip fileleri havalandırmıştı.
> Gol attıkları maçlarda yenilmedi
Trabzonspor, Rodallega ve Ekuban'ın gol attığı 11 maçta da yenilgi yüzü görmezken 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Bordo-mavililer, ligde iki futbolcunun gol attığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, kupada ise 2 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!