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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor gol atamıyor! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor gol atamıyor!

        Trabzonspor, Süper Lig'deki ilk iki maçında gol atamazken, son 6 maçında sadece St. Gallen'e karşı gol bulabildi. Hücum performansı genel olarak vasatı aşamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 22:04 Güncelleme: 01.09.2024 - 22:04
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        Trabzonspor gol atamıyor!
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        Trabzonspor'un gol hasreti dikkat çekici bir boyuta ulaştı.

        Süper Lig'deki ilk iki maçında Sivasspor ve Eyüpspor'a karşı gol atamayan Trabzonspor, Ruzemberok maçları dışında da vasatı aşamayan bir hücum performansı gösterdi.

        Oynadığı son 6 maçta 1 gol atabilen Trabzonspor, sadece St. Gallen ağlarını havalandırdı.

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