Beşiktaş'ta Angelo olmadı, rota Bouanani! - Son dakika transfer haberi - Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Angelo olmadı, rota Bouanani! - Son dakika transfer haberi - Futbol Haberleri

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Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Angelo için beklediği olumlu yanıtı alamadı.

Siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için görüşmelerini sürdürse de sıcak bir gelişme yaşandı.

Kiralık oyuncu limiti nedeniyle transfer onay vermeyen Chelsea, oyuncunun bonservisiyle transferi için Al-Nassr'la görüşmelere başladı. Arap basını transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu duyurdu.

Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılar, Fransa'da Nice forması giyen Badredine Bouanani için girişimlere başladı. 19 yaşındaki Cezayirli futbolcunun transferinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.