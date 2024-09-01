Beşiktaş'ta Angelo olmadı, rota Bouanani!
Beşiktaş'a Angelo transferinden olumlu yanıt gelmezken kanat transferi için yeni hedef Nice forması giyen Badredine Bouanani...
Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Angelo için beklediği olumlu yanıtı alamadı.
Siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için görüşmelerini sürdürse de sıcak bir gelişme yaşandı.
Kiralık oyuncu limiti nedeniyle transfer onay vermeyen Chelsea, oyuncunun bonservisiyle transferi için Al-Nassr'la görüşmelere başladı. Arap basını transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu duyurdu.
Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılar, Fransa'da Nice forması giyen Badredine Bouanani için girişimlere başladı.
19 yaşındaki Cezayirli futbolcunun transferinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.