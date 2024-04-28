Trabzonspor-Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN

12' Sorescu, 21' Draguş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

STAT: Papara Park

HAKEM: Direnç Tunusluoğlu

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Arif, Berat, Bardhi, Fountas, Pepe, Visca, Onuachu

Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, Arda, N'Koulou, Djilobodji, M'Bakata, Sorescu, Monteiro, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Draguş

Ligde sahasında oynadığı son iki maçı kazanamayan Trabzonspor, Gaziantep karşısında kazanarak bu hasrete son vermek istiyor. Bordo-mavililer ligde 55 puanla 3. sırada yer alıyor.

Ligde son olarak Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Gaziantep FK ise 34 puanla ateş hattında yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar güçlü rakibini devirip tehlikeli bölgeden biraz olsun uzaklaşmayı hedefliyor.

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. Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde iç sahada puan kaybetmediği takımlar arasında Gaziantep FK'dan (4G) daha fazla konuk ettiği sadece iki rakibi bulunuyor: Yeni Malatyaspor (5G) & Karşıyaka (7G).

. Gaziantep FK'nın Süper Lig'de mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Trabzonspor (3B 5M; hükmen sonuçlar hariç). Son iki karşılaşmayı kaybeden Gaziantep temsilcisi, bu rekabette üst üste üç yenilgi aldığı bir dönem yaşamadı.

. Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Trabzonspor, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlama tehlikesi yaşıyor (Kasım-Aralık 2011 & Mayıs-Ağustos 1999). Bu sezon iç sahada çıktığı 16 maçın altısını kaybeden bordo-mavililer (9G 1B), lig tarihinde daha fazla mağlubiyeti sadece 2011/12'de yaşadı (7).

. Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında Gaziantep FK'dan (10) daha fazla mağlubiyet alan tek takım Fatih Karagümrük (12). Dış sahada oynadığı 16 karşılaşmanın 10'unu kaybeden Gaziantep temsilcisi (%63), en üst ligde sadece 2021/22 sezonunda daha yüksek bir mağlubiyet oranına sahipti (%79).

. Süper Lig'deki son altı maçının üçünü kaybeden Trabzonspor (3G), daha önceki 13 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını tekrarlama tehlikesiyle karşı karşıya (7G 2B 4M).