Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

TRABZONSPOR: : Arda, Dorukhan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Djaniny, Abdülakdir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

YEDEKLER: Yusuf Sarı, İsmail, Denswil, Salih, Yunus, Bruno Peres, Murat Cem, Ahmetcan, Serkan Asan

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Oğuz, Recep, Doğan, Maxim, Caulker, Kitsiou, Dicko

YEDEKLER: Ekrem, Ulaş, Olkowski, Sagal, Mirza, Mendy, Merkel, Yusuf Türk, Furkan, Enver Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

SAAT: 20.00

HAKEM: Suat Arslanboğa

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Medical Park

Ligde 30 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Spor Toto Süper Lig'in ilk 12 haftasında 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip ise Trabzonspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇININ CANLI AKTARIMI HTSPOR'DA

HEDEF SERİYİ 25 MAÇA ÇIKARMAK

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi mağlup ederek yenilmezlik serisini de 25 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

GAZİANTEP FK İLK DEPLASMAN GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet yüzü görmedi.

Gaziantep FK ile oynadığı dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (2G 2B), iç sahadaki iki karşılaşmadan da galip ayrıldı (4-1 & 1-0).

Trabzonspor ile oynadığı dört Süper Lig maçında galibiyet alamayan Gaziantep FK'nın (2B 2M) beş kez karşılaşıp mağlup edemediği tek rakibi Galatasaray (1B 4M).

Trabzonspor, Fenerbahçe'den (2005/06'da 35 puan) bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk 13 maçında 33+ puana ulaşan ilk takım olmak istiyor.

Bu sezon Süper Lig'in ilk 12 haftasında 15 puan toplayan Gaziantep FK (4G 3B 5M), deplasmanda sadece 1 puan kazanabildi (1B 5M). Bu süreçte kalesinde 16 gol gören Gaziantep ekibi, bu gollerin 14'ünü dış sahada yedi.

Süper Lig'in 2021/22 sezonunda en fazla gol atan (24) ve gol beklentisi (21.8 xG) yakalayan takım Trabzonspor. Bordo-mavililer, 2010/11'den (26) bu yana ligin bu aşamalarında en fazla gol sevinci yaşadığı sezonu geçiriyor.