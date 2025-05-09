Trabzonspor-Galatasaray rekabetinde 139. randevu!
Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın (10 Mayıs Cumartesi) yapacakları maçla toplamda 139. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 103 karşılaşmada ise Trabzonspor'un 32, Galatasaray'ın 46 galibiyeti bulunurken, 25 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde yarın (10 Mayıs Cumartesi) 139. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 138 karşılaşmanın 63'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 187, Trabzonspor ise 156 kez gol sevinci yaşadı.
LİGDEKİ 104. MAÇ
Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 104. kez karşılaşacak.
Ligde daha önce yapılan 103 karşılaşmanın 46'sını Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.
Süper Lig maçlarında Galatasaray 140, Trabzonspor ise 119 gol attı.
TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI
Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 2 farkla önünde yer alıyor.
Trabzonspor, evindeki 51 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 18 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 8'i Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 62 golüne, Galatasaray da 66 golle karşılık verdi.
TRABZON'DAKİ SON 5 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, Karadeniz temsilcisine konuk olduğu son 5 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
Trabzon'da son yenilgisini 2018-2019 sezonunda 4-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
SON 4 MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile yaptığı son 4 maçı da galip tamamladı.
Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 4 müsabakada da yenmeyi başardı. "Cimbom" söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1 ve 4-3'lük galibiyetler elde etti.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı.
Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.
Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.