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        Haberler Bilgi Yaşam Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK Ziraat Türkiye Kupası Finali TS - GS maçı canlı izle ve muhtemel 11'ler

        Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS - GS ZTK final maçı muhtemel 11'ler

        Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 63. Türkiye Kupası, Gaziantep Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer ise Avrupa'ya katılmak için kupayı müzesine götürmek ve taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte TS - GS maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 12:02 Güncelleme: 14.05.2025 - 20:59
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        • 1

          Ziraat Türkiye Kupası finalinde heyecan dorukta. Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takım, Avrupa'ya katılmak için kupayı müzesine götürmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım ise sezonu çifte kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor. İki takım Türkiye Kupası'nda daha önce 19 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 10'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını bordo-mavililer kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte TS - GS maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

        • 2

          TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Trabzonspor - Galatasaray maçı, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü yani bu akşam oynanacak ve 20.45'te başlayacak.

        • 3

          TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGI KANALDA?

          Gaziantep Stadı’nda oynanacak final müsabakası, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetecek.

          Müsabakayı kazanan takım Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak. Normal sürede kazanan çıkmaması durumunda 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa kazananı seri penaltı atışları belirleyecek.

        • 4

          TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

          TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Savic, Mustafa, Lundstram, Ozan, Mendy, Batagov, Sikan, Nwakaeme, Banza.

          GALATASARAY: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Barış Alper, Yunus Akgün, Sara, Osimhen.

        • 5

          TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE KANALI

          Trabzonspor - Galatasaray maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

          https://www.atv.com.tr/canli-yayin

        • 6

          REKORLAR GALATASARAY'DA

          Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

          Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

          Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

        • 7

          TRABZONSPOR 16 FİNALİN 9'UNU KAZANDI

          Trabzonspor, daha önce 16 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.

          Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

          Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013 ve 2023-2024 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.

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