Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs 2025 ATV yayın akışı
Galatasaray ve Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı, bu akşam ATV'den naklen yayınlanacak. Bu sebeple ATV'nin tarihi dizisi Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Başrolünde Osman Bey rolüyle Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman 192. bölüm tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Dizinin sıkı takipçileri ''Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' sorularını gündeme taşıdı. 14 Mayıs 2025 ATV yayın akışı mercek altına alındı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı?
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Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait olan dizi, son olarak 191. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Tarihi yapımın yeni bölümü 14 Mayıs 2025 ATV yayın akışında yer almadı. Dizi saatinde Ziraat Türkiye Kupası final maçının yayınlanacak olması sebebiyle ‘’Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı, yok mu?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Kuruluş Osman 192. Bölüm tarihi hakkında detaylar…
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KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?
14 Mayıs 2025 ATV yayın akışına göre, bu akşam Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı yayınlanacak.
Maç, saat 20.45’te başlayacak. Bu nedenle Kuruluş Osman dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kuruluş Osman dizisinin 192. bölümünün 21 Mayıs Çarşamba günü seyircisi ile buluşması bekleniyor.
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14 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Finale Doğru
20:45 Trabzonspor - Galatasaray
22:50 Kupa Töreni
23:30 Kuruluş Osman
02:30 Aldatmak
05:20 Hercai
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KURULUŞ OSMAN 191. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman Bey Fetih Ateşini Yaktı
Kayı obasında büyük bir heyecan yaşanıyor. Osman Bey, fetih ateşini yakarak obasında büyük bir sefer hazırlığını başlatıyor. Yeni hedefler ve fetih planları doğrultusunda obada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Alp ve beyler, Osman Bey'in öncülüğünde fütuhata hazırlanırken, stratejik hamleler de ardı ardına geliyor.
Osman Bey, İmparator Andronikos'un Davetiyle İznik'e Gidiyor
Osman Bey, Bizans İmparatoru Andronikos'tan gelen daveti kabul ederek İznik'e gitmeye karar veriyor. Bu kritik görüşmenin perde arkasında neler olduğu merak edilirken, Osman Bey'in asıl maksadının yalnızca bir diplomatik ziyaret olmadığı anlaşılıyor. Osman Bey, Bizans sarayında yürütülecek bu temaslarla hem bölgedeki siyasi dengeyi çözmeyi hem de yeni fetih hamleleri için stratejik avantaj sağlamayı hedefliyor.
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Turgut Gazi'nin Obaya Dönüşü Merak Uyandırıyor
Turgut Gazi, uzun süredir ayrı kaldığı Kayı obasına bir yabancı olarak geliyor. Onun Ertuğrul Bey'in alpı ve Osman Bey'in sadık dostu olduğu anlaşıldığında obada büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşanıyor. Turgut Gazi ve Osman Bey'in yıllar sonra gerçekleşecek ilk karşılaşması, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu buluşmanın, hem dostlukları hem de fütuhat planları açısından önemli sonuçlar doğuracağı anlaşılıyor.
Bala Hatun'dan manevi mesaj: "Fetih sadece kılıçla değil, aşla ve imanla olur!"
Fetih hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Bala Hatun, bacılarla birlikte sefere hazırlanan alpler için ekmek ve yemek pişiriyor. Bu anlamlı çalışmada Bala Hatun, "Fütuhat sadece kılıçla olmaz, aşla imanla olur" diyerek önemli bir ders veriyor. Hem obanın kadınlarına hem de alplere manevi bir motivasyon aşılayan Bala Hatun'un bu sözleri, zaferin sadece savaş meydanında değil; inanç, birlik ve emekle kazanılacağını hatırlatıyor. Peki, Bala Hatun'un bu manevi desteği, Osman Bey ve alplerinin fetih yolundaki azmini nasıl etkileyecek?
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Claudius ve Kuçar Cephesinde İttifak Çatırdıyor
Osman Bey'e karşı aradıkları başarıyı elde edemeyen Claudius ve Kuçar, büyük bir hayal kırıklığı içinde. Osman Bey'i yok edememenin verdiği öfke ve başarısızlık, ikili arasındaki ittifakı sarsmaya başlıyor. Özellikle Kuçar'ın artan hırsı ve kontrolsüz öfkesi, ittifakı tehlikeye atabilecek boyutlara ulaşıyor.
Kuçar'dan Osman Bey'e Yeni Hamle
Gözünü intikam bürüyen Kuçar, Osman Bey'e karşı yeni bir hamle hazırlığında. Bu hamlenin ne olacağı ve Osman Bey'in buna nasıl karşılık vereceği büyük bir merak konusu. Kuçar'ın beklenmedik stratejileri, Kayı obasını ve Osman Bey'in fütühat planlarını tehdit edebilir.
Begüm Hatun Yakalandı: Bala Hatun'un Planı İşe Yaradı!
Bala Hatun, kızlarını ve gelinlerini vazifelendirir. Kayı'lara karşı intikamla dolu olan Begüm Hatun yakalayacaklardır. Bala Hatun, Begüm'ü ele geçirmek için nasıl bir oyun kurmuştur? Ele geçirilen Begüm Hatun'un akıbeti ne olacaktır?