Türkiye Kupası'nda dev randevu! İşte muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ligde lider durumda olan ve 1 puan kazanması halinde şampiyonluğa uzanacak sarı-kırmızılı takım, bu maçı kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen bordo-mavililer ise, Avrupa'ya katılmak için kupayı müzesine götürmek ve taraftarlarını mutlu etmek istiyor.
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak.
Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetecek.
Müsabakayı kazanan takım Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak. Normal sürede kazanan çıkmaması durumunda 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa kazananı seri penaltı atışları belirleyecek.
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BU SEZONKİ 3. RANDEVU
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı Trabzonspor'u 2 maçta da yenmeyi başardı.
Ligin 16. haftasında İstanbul'daki karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 4-3 kazandı. Karadeniz temsilcisinin gollerini ise Ozan Tufan (2) ve Simon Banza attı.
İki ekip, ligin ikinci yarısında ise 4 gün önce karşı karşıya geldi. Papara Park'taki 35. hafta mücadelesini konuk takım Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 galip tamamladı.
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SON 7 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, çıktığı son 7 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı.
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da aldı.
Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.
Söz konusu müsabakalarda 22 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.
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KALEDE GÜNAY FORMAYA DAHA YAKIN
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısında kaleyi Günay Güvenç'e emanet edebilir.
Tecrübeli teknik adam, bu sezon Türkiye Kupası'ndaki 5 maçta da kaleyi Günay'a verdi. Okan Buruk'un final maçında da 33 yaşındaki file bekçisini görevlendirmesi bekleniyor.
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REKORLAR G.SARAY'DA
Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.
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BEŞ SEZONDUR KUPAYA HASRET
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 5 sezondur şampiyonluk yaşayamıyor.
Kupada son zaferini 2018-19 sezonunda Akhisarspor'u yenerek elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2019-20, 2020-21, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında çeyrek final, 2021-22 sezonunda ise 5. turdan ileriye geçemedi.
Galatasaray, 5 sezon aradan sonra finale yükseldiği kupayı kazanarak hasretine son vermeyi hedefliyor.
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FİNALDE 4. EŞLEŞME
Galatasaray ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde 4. kez eşleşti.
İki ekip bundan önceki 3 finali çift maç üzerinden oynadı. İkisinde Galatasaray, birinde ise Trabzonspor kupayı kazanan taraf oldu.
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HEDEF ÇİFTE KUPA
Galatasaray, sezonu çifte kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor.
Trabzonspor'a karşı sezonun ilk kupasını almaya çalışacak sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'de de şampiyonluk ipini göğüslemeye hazırlanıyor.
Okan Buruk'un öğrencileri, 35. haftası geride kalan ligde 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle 86 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, son 3 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girdi. Galatasaray, kalan 3 haftada 1 puan elde etmesi halinde sarı-lacivertlilerin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyon olacak.
Sarı-kırmızılı ekip, hem final maçını kazanmak hem de Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.
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TRABZONSPOR 16 FİNALİN 9'UNU KAZANDI
Trabzonspor, daha önce 16 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.
Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.
Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013 ve 2023-2024 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.
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KUPADA 20. RANDEVU
İki takım Türkiye Kupası'nda daha önce 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerin 10'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını bordo-mavililer kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
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OKAN BURUK, KUPA SAYISINI 2'YE ÇIKARMAK İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek.
Daha önce 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında mutlu sona ulaşan Buruk, Galatasaray ile benzer başarıyı yakalamaya çalışacak.
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Kupayı daha önce Gündüz Kılıç (Galatasaray), Ahmet Suat Özyazıcı (Trabzonspor), Aykut Kocaman (Fenerbahçe, Konyaspor) ve Fatih Terim (Galatasaray) üçer, Adnan Süvari (Göztepe), Necdet Niş (Fenerbahçe, Sakaryaspor), Gordon Milne (Beşiktaş), Samet Aybaba (Gençlerbirliği, Trabzonspor), Jean Tigana (Beşiktaş), Mustafa Denizli (Galatasaray, Beşiktaş) ve Şenol Güneş (Trabzonspor) ikişer kez kupayı kaldırdı.
İki kupalı isimler arasına girmeye çalışacak Okan Buruk, şampiyon olması halinde bu başarıyı iki farklı takımla yakalayan 5. teknik direktör olacak.
Okan Buruk, Süper Lig'de ise 4. şampiyonluğuna 1 puan uzaklıkta bulunuyor.
Buruk, bu sezonu çifte kupayla kapatırsa 12 yıllık teknik direktörlük kariyerine 7 kupa zaferi sığdıracak.
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İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i...
- 14
UĞURCAN
- 15
MALHEIRO
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- 16
SAVIC
- 17
BATAGOV
- 18
MUSTAFA
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- 19
OZAN
- 20
MENDY
- 21
BATAGOV
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- 22
SIKAN
- 23
NWAKAEME
- 24
BANZA
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- 25
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
- 26
GÜNAY
- 27
SALLAI
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- 28
DAVINSON
- 29
ABDÜLKERİM
- 30
EREN ELMALI
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- 31
TORREIRA
- 32
LEMINA
- 33
BARIŞ ALPER
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- 34
YUNUS AKGÜN
- 35
SARA
- 36
OSIMHEN
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