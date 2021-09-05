Trabzonspor Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 4. hafta maçına sahne olacak Trabzonspor Galatasaray maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Sivasspor maçı 12 Eylül akşamı saat 21:45'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Feghouli, Diagne.