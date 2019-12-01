01 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 13. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, 12 karşılaşmada aldığı 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 19 puan topladı. Trabzonspor ise ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puana sahip...
Trabzonspor - Galatasaray maçı; Habertürk spor editörleri Oğuzhan Genç ve Ahmet Hamdi Girgin'in canlı anlatımıyla HT Stüdyo'da!
TRABZONSPOR - GALATASARAY
STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth
YEDEKLER: Erce, Ivanildo, Serkan, Abdurrahim, Fıratcan, Avdijaj, Doğan, Cafer, Ekuban, Sturridge
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Nzonzi, Ömer, Belhanda, Feghouli, Adem
YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Selçuk, Jimmy, Emin, Erencan, Taylan, Emre Mor
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
TRABZONSPOR CEPHESİ
Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan kiralık olarak kadroya dahil ettiği Norveçli forvet Alexander Sörloth, Galatasaray karşısında bordo-mavili ekibin gol umudu olacak. Ligde geride kalan 12 maçın tamamında forma giyen ve rakip fileleri 7 kez havalandıran Sörloth, Karadeniz ekibinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
YENİ STADINDA KAZANIYOR
Trabzonspor, 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Medical Park Stadı'nda Galatasaray ile yaptığı 3 lig maçını da kayıpsız tamamladı. Karadeniz ekibi, rakibini 2016-2017 sezonunda 2-0, 2017-2018'de 2-1, 2018-2019'da ise 4-0'lık sonuçlarla mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, yeni stadında Galatasaray ile yaptığı 3 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol gördü.
KARAMAN ETKİSİ
Bordo-mavililer, geçen sezon başında göreve gelen Ünal Karaman yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile yaptığı toplam 8 lig maçında sadece 1 yenilgi yaşadı. Dört karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, rakipleriyle 3 maçta da berabere kaldı.
GALATASARAY CEPHESİ
Sarı-kırmızılı takımda tedavileri süren Radamel Falcao, Florin Andone ve Şener Özbayraklı ile sezonu kapatan Christian Luyindama, müsabakada forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan ve sakatlığı bulunan Ryan Babel de Trabzonspor maçının kadrosunda yer almıyor.
ADEM VE BELHANDA CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Adem Büyük ve Younes Belhanda, Trabzonspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda ligin 14. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.
128. RANDEVU
İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 45 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 127 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 166, Trabzonspor ise 142 kez gol sevinci yaşadı.
LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE
Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 92 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 21 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 119, Trabzonspor ise 105 gol attı.
Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşmada ise 3-1'lik skorla Galatasaray galip geldi.
SON MAÇLARDA TRABZONSPOR ÜSTÜN
Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 10 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 10 lig maçından 6'sında bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı.
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