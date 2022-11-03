Ferencvaros grubu 10 puanla lider tamamlarken, aynı puandaki Monaco ise ikinci sırayı elde etti. Kızılyıldız ise 6 puanla son sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında Monaco'nun Kızılyıldız'ı 4-1 mağlup etmesinin ardından grubunu 9 puanla 3. sırada tamamlayan Fırtına, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Macar temsilcisi Ferencvaros'u konuk etti. Bordo-mavililer karşılaşmadan Bakasetas'ın 8. dakikada attığı mükemmel golle 1-0 galip ayrılsa da Avrupa Ligi'ne veda etti.

RAKİP 7 KASIM'DA BELLİ OLACAK Trabzonspor, Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için play-off turu oynayacak. Konferans Ligi'nde play-off turu karşılaşmaları 16 ve 23 Şubat'ta oynanacak. Play-off turu kura çekimi 7 Kasım Pazartesi günü çekilecek.