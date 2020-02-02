SERDAR ALİ ÇELİKLER: Trabzonspor müthiş mücadele etti ama Sörloth ve Uğurcan'ın kalite farkı, daha iyi oyun oynayan Fenerbahçe'yi yenmeye yetti. Trabzon'da bu galibiyet takımı havaya sokacaktır. Ama oyunun iyileşmesi de şart. Guilherme ve Messias'ın katılımıyla daha kaliteli bir kadro olacaklardır.