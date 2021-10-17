20 BİN DOLAYINDA TARAFTAR DESTEKLEYECEK

Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 40 bin kişilik Medical Park Stadı'nın satışa çıkarılan 20 bin dolayında bilet 1 saat içerisinde tükendi. Bu rakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak. Ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti.