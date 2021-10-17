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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Bordo-mavililer, hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini vermek isterken sarı-lacivertliler, takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor

17.10.2021 - 10:27 | Güncelleme: FUTBOL

  • Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

     

  • Bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek. Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

  • TRABZONSPOR 222 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

    Trabzonspor, ligde son 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 20 lig maçında 9 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

  • 20 BİN DOLAYINDA TARAFTAR DESTEKLEYECEK

    Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 40 bin kişilik Medical Park Stadı'nın satışa çıkarılan 20 bin dolayında bilet 1 saat içerisinde tükendi. Bu rakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak. Ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti.

     

  • TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

     

    Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Koita, Abdulkadir Parmak ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

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