3 Mart'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemleri belli oldu. Trabzon'daki mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan oldu.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi ise Fırat Aydınus oldu. AVAR'da ise Bahattin Duran olacak.