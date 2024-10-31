Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında kritik bir derbi gerçekleşecek. Sezonun önceki derbilerinde Trabzonspor, Beşiktaş ile berabere kalırken, Fenerbahçe Galatasaray'a yenilmişti. Ligin üst sıralarını hedefleyen Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının takvimi ve yayın bilgileri de netleşti. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta? Süper Lig'deki Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

REKLAM advertisement1 REKLAM TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta oynanacak mücadele 3 Kasım Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. REKLAM SÜPER LİG DERBİ HAFTALARI 11. Hafta: 3 Kasım Pazar 19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe 15. Hafta: 7 Aralık Cumartesi

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe 16. Hafta: 16 Aralık Pazartesi 21:00 Galatasaray - Trabzonspor