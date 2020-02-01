Süper Lig'in 20. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor... Şampiyonluk yolunda kritik bir deplasman maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yükselen bir form grafiğine sahip. Ligde son 4 maçını da kazanan Fenerbahçe, 37 puan ve maç fazlasıyla lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ligde 41 puanla lider durumda bulunan Sivasspor'un 1 maç eksiğiyle 6 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibi ise, 37 puanla 2. sırada yer alan rakibini yenerek zirvede yarışında iddiasını daha da güçlendirmek istiyor. Ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ermişti.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı, Habertürk Spor editörleri Ahmet Hamdi Girgin ve Oğuzhan Genç'in canlı anlatımıyla HT Stüdyo'da...

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Ali Palabıyık

VAR: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz / Hasan Ali Kaldırım

CEZALI: Nwakaeme

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Ekuban, Yusuf, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Serkan Asan, Abdurrahim, Doğan, Bilal, Abdülkadir Parmak, Guilherme, Sturridge

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Kruse, Tolga, Muric

YEDEKLER: Harun, Falette, Emre, Tolgay, Mehmet, Mevlüt, Ferdi, Zajc, Deniz, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

TRABZONSPOR İLK PEŞİNDE

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 4 maçtan üst üste galibiyetle ayrılmış olacak. Ligin 16. haftasında deplasmanda İttifak Holding Kayserispor'u 1-0, ligin 17. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 6-2 yenen bordo-mavililer, ikinci yarının ilk haftasında evinde Kasımpaşa'yı 6-0 gibi farklı bir sonuçla geçmişti. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi mağlup ederek hem bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmak hem de 1 maç eksiğine rağmen zirve yarışında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE, 2020'YE İYİ BAŞLADI

Sarı-lacivertliler, yeni yılda oynadığı 4 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ligde Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı iki maçın birini kazandı, birinde berabere kalarak, rakibini eledi.

SAVUNMA DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, son 4 resmi maçta rakiplerine gol şansı vermedi. Süper Lig'de üst üste 2 maçta da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da Hes Kablo Kayserispor'a karşı filelerini korudu.

KRUSE VE MURİC FORMDA

Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'de hücum ikilisinin performansı taraftarının yüzünü güldürdü. Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muric, son 2 maçı da boş geçmedi. Muric, 12 golle takımın bu sezonki en skorer ismi durumunda bulunuyor. Süper Lig'de son iki maçta takımının galibiyetlerinde attığı gollerle başrol oynayan Alman hücumcu Max Kruse ise yükselen formuyla dikkati çekiyor. Kruse, Süper Lig'de son 6 maçta 4 gol kaydetti.

DEPLASMAN PERFORMANSI

Süper Lig'de bu sezon dış sahada ilk 8 maçında sadece 2 kez kazanabilen sarı-lacivertliler, son 2 karşılaşmada ise bu performansını düzeltti. Fenerbahçe, ligde deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını kazanmanın öz güveniyle Trabzon'a gidecek.

125. RANDEVU

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, 93 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 124 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin toplam 156 golüne, Trabzonspor 134 golle cevap verdi.

LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 93 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 122 golüne, Trabzonspor 93 golle cevap verdi. Geçen sezon Trabzonspor sahasında 2-1 kazanırken, İstanbul'daki karşılaşma 1-1 sona erdi.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Şimdiye kadar Trabzon'da yapılan resmi ve özel 51 maçta Trabzonspor 21, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Trabzon'da Trabzonspor 58, Fenerbahçe 55 gol attı. Ligde Trabzon'daki 46 maçta taraflar 17'şer galibiyet elde etti. 12 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Trabzon'daki maçlarda bordo-mavililer 50, sarı-lacivertliler 54 gol kaydetti.

FENERBAHÇE 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, Trabzonspor'u uzun bir süredir mağlup edemiyor. Rakibi karşısında son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık galibiyetle alan Fenerbahçe, daha sonraki 6 karşılaşmada galibiyet alamadı. Söz konusu 6 maçın 5'i berabere biterken, Trabzonspor 1 kez kazandı.

TRABZONSPOR, SON 21 MAÇTA BİR KEZ KAZANABİLDİ

Trabzonspor, sarı-lacivertlilerle karşılaştı son 21 resmi maçtan sadece bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakibini bu süreçte 25 Kasım 2018'de yenebilen bordo-mavililer, 10'ar yenilgi ve beraberlik aldı.