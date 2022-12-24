Süper Lig'in 15. haftasındaki dev maçta gülen Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, Akyazı'da ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda maça büyük heyecan geldi.

Sarı-lacivertlilerde Crespo 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı.

Trabzonspor'da 61. dakikada sahneye çıkan Maxi Gomez, takımını 1-0 öne geçirdi. 90+11'de ise Trezeguet attığı golle skoru belirledi: 2-0.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 26'ya çıkarırken, ligde üst üste 2. kez kaybeden lider Fenerbahçe ise 29 puanda kaldı.

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