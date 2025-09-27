Habertürk
        Galatasaray
        GS
        21
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Beşiktaş
        BJK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Trabzonspor Fatih Karagümrük karşısında!

        Trabzonspor Fatih Karagümrük karşısında!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Son 3 maçını kazanamayan bordo-mavililer, ligde 3 puanı bulunan Karagümrük karşısında galibiyet arayacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.09.2025 - 12:07 Güncelleme: 27.09.2025 - 12:07
        Trabzonspor Karagümrük karşısında!
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 17. sırada bulunuyor.

        Trabzonspor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

        SON 3 MAÇTA PUAN ALAMADI

        Fatih Karagümrük, son 3 lig karşılaşmasından puan alamadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in son 3 maçında Kasımpaşa'ya 1-0, RAMS Başakşehir'e 2-0 ve Samsunspor'a da 3-2 mağlup oldu.

        İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 10 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 7'si Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 20 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

        İSTANBUL'DA 3 GALİBİYET

        Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünden galibiyetle döndü. 1 mücadele ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi, 1 maç da beraberlikle tamamlandı.

        Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırırken 5 gol yedi.

        2 DEPLASMANDA GALİP GELEMEDİ

        Trabzonspor, rakibi karşısında hem genel hem de deplasmanda üstün taraf olmasına karşın son 2 İstanbul deplasmanından galibiyet çıkaramadı.

        Bordo-mavililer, İstanbul'da rakibi karşısında 2022-2023 sezonunda 4-1'lik yenilgi yaşarken 2023-2024'te de 0-0 berabere kaldı.

        Habertürk Anasayfa