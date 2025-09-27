Trabzonspor Fatih Karagümrük karşısında!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Son 3 maçını kazanamayan bordo-mavililer, ligde 3 puanı bulunan Karagümrük karşısında galibiyet arayacak.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 17. sırada bulunuyor.
Trabzonspor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.
SON 3 MAÇTA PUAN ALAMADI
Fatih Karagümrük, son 3 lig karşılaşmasından puan alamadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in son 3 maçında Kasımpaşa'ya 1-0, RAMS Başakşehir'e 2-0 ve Samsunspor'a da 3-2 mağlup oldu.
İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 10 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 7'si Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 20 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.
İSTANBUL'DA 3 GALİBİYET
Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünden galibiyetle döndü. 1 mücadele ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi, 1 maç da beraberlikle tamamlandı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırırken 5 gol yedi.
2 DEPLASMANDA GALİP GELEMEDİ
Trabzonspor, rakibi karşısında hem genel hem de deplasmanda üstün taraf olmasına karşın son 2 İstanbul deplasmanından galibiyet çıkaramadı.
Bordo-mavililer, İstanbul'da rakibi karşısında 2022-2023 sezonunda 4-1'lik yenilgi yaşarken 2023-2024'te de 0-0 berabere kaldı.