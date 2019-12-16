16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Denizlispor'u konuk ediyor. Bordo-mavililer, üç büyük takımın da puan kaybettiği bu haftada alacağı 3 puanla ikinci sıraya yerleşmek istiyor.
TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR
SAAT: 20.00
HAKEM: Halis Özkahya
STAT: Medical Park
YAYIN: beIN SPORTS 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Aissati, Olay Şahan, Sacko, Barrow, Rodallega
TEKNİKDİREKTÖR: Mehmet Özdilek
UEFA Avrupa Ligi'nde Basel ile hafta içinde oynadığı karşılaşmanın ardından Avrupa serüveni bu sezon sona eren bordo-mavililer, lige odaklandı.
Ligin 15. haftasına 26 puanla zirvenin 4 puan gerisinde 3. sırada giren bordo-mavililer, Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Ligde son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, mağlup olmaması halinde 5 maçla bu sezon en iyi puan serisini elde edecek.
4 OYUNCU KART SINIRINDA
Trabzonspor’da üçer sarı kartlı Hosseini, Campi, Yusuf Sarı ve Nwakaeme ceza sınırında bulunuyor.
Bu dört oyuncu Yukatel Denizlispor mücadelesinde kart görmesi durumunda gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
39. RANDEVU
Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 39. kez karşı karşıya geliyor.
Ligde 9 sezon aradan sonra karşılaşacak iki ekibin mücadelelerinde bordo-mavililer 25 galibiyet, Ege temsilcisi ise 6 galibiyet aldı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, bu maçlarda 57 gol atarken kalesinde 27 gol gördü.
SAHASINDAKİ TEK YENİLGİ
Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında bir kez yenildi. Bordo-mavili ekip, kendi evinde oynadığı 19 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, tek yenilgisini 2008-2009 sezonunda 2-0'lık sonuçla aldı.
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