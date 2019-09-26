Bordo-mavili kul\u00fcb\u00fcn resmi internet sitesinde yer alan a\u00e7\u0131klamada, t\u00fcz\u00fck maddesi gere\u011fince y\u0131ll\u0131k aidat bor\u00e7lar\u0131n\u0131n her y\u0131l en ge\u00e7 30 Eyl\u00fcl Pazartesi g\u00fcn\u00fc saat 17.00 ye kadar, elektronik ortamda ise gece saat 24.00 e kadar \u00f6denmesi gerekti\u011fi belirtildi. A\u00e7\u0131klamada, \u015fu ifadeler kullan\u0131ld\u0131: \u00d6demeler \u00e7a\u011fr\u0131 merkezimizden, Ziyabey Tesisleri nden, Trabzonspor Mehmet Ali Y\u0131lmaz Tesisleri ndeki \u00fcyelik birimimizden ve www.trabzonspor.org.tr \u00fczerinden online olarak veya banka hesap numaralar\u0131m\u0131za havale yoluyla yap\u0131labilmektedir.