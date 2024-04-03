T&uuml;rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor-Fenerbah&ccedil;e ma&ccedil;ının cezalarını a&ccedil;ıkladı. Trabzonspor a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 ma&ccedil; sahasında seyircisiz oynama ve 3 milyon lira para cezası verildi. Bordo mavili kul&uuml;p, PFDK kararlarına sosyal medya hesabından tepki g&ouml;sterdi. Trabzonspor un paylaşımında TFF ye y&ouml;nelik olarak Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin! ifadeleri kullanıldı.