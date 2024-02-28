Trabzonspor'dan penaltı tepkisi!

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 35. dakikasında sol kanattan Umut Güneş'in ortasında Paul Onuachu, ceza sahasında yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam devam kararı verdi.

Trabzonspor ise bu pozisyon için devre arasında bir paylaşımda bulundu. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Onuachu'nun göğsüne atılan tekme sonrası oyun köşe vuruşuyla devam etti..." denildi.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı: